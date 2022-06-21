Защитник ЦСКА Сергеев: «У Кучерова нет слабых сторон»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова.

— Насколько удивляет вас игра Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ? Вы ведь играли вместе в системе «Тампы».

— Да он сыграл матчей 15 в АХЛ, набрал 30 очков и уехал в «Тампу». У него игровой интеллект, конечно, на другом уровне, чем у остальных. Все его рекорды — следствие его игры. Главное, что и его партнеры понимают. Тройка со Стэмкосом и Палатом у них очень крутая. У Кучерова слабых сторон вообще нет, звезда.

Сергеев и Кучеров вместе находились в системе «Тампы» с 2013 по 2015 год.

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне у 29-летнего россиянина 24 (7+17) очка в 19 матчах плей-офф НХЛ.

«Тампа» в этом сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где играет против «Колорадо» (счет в серии — 0-2). Третий матч финальной серии состоится сегодня, 21 июня, начало — в 3.00 (мск).