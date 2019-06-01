Генеральный менеджер "Филадельфии" рассказал, что Проворов занял выжидательную позицию

Генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер прокомментировал ситуацию с контрактом российского защитника Ивана Проворова и ряда других игроков, сообщает официальный сайт НХЛ.

Проворов, Трэвис Занхайм, Скотт Лотон и Трэвис Конечны 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.

– Объединил бы их в одну группу. Мы связались с каждым из них и с большинством провели предварительные беседы. По итогам встреч с ними и их агентами у меня сложилось впечатление, что они видят, как рынок поворачивается лицом к молодым хоккеистам. Они хорошо знают, что за последние несколько лет было заключено несколько контрактов, которые изменили положение дел на рынке. Им кажется, что эта тенденция продолжится. Поэтому они занимают выжидательную позицию. По аналогии с предыдущими годами, исхожу из того, что нам не удастся быстро договориться с ними, но в итоге мы договоримся. Нужно терпение. У нас идет хороший диалог с агентами. Думаю, мы понимаем их тактику. Мне кажется, они исходят из того, что этим летом ситуация на рынке может измениться, и никто не хочет торопиться, – приводит слова Флетчера пресс-служба НХЛ.

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