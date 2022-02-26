Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал о своем состоянии после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (0:4).

«Доктора помогли мне, проделали прекрасную работу, пытаясь понять в порядке ли я. Это не было моим решением, я был готов в любом случае выйти на лед. Все в порядке. Сколько швов наложили? Не беспокойтесь об этом. Это были тяжелые 24 часа для моего лица: вчера меня ударили высоко поднятой клюшкой. Швы в итоге добрались до меня. Жена сказала, что теперь я похож на Гарри Поттера», — приводит слова Гаврикова пресс-служба клуба.

В середине первого периода 26-летнему россиянину в голову попала шайба. Игрок упал на лед и после оказания помощи отправился в раздевалку.

В текущем сезоне Гавриков сыграл в 50 матчах и набрал 23 (2+21) очка.