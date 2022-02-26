Ничушкин набрал 150 очков за карьеру в НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3).

26-летний россиянин сделал две результативные передачи. Первый ассист стал для нападающего 150-м очком в НХЛ.

Ничушкин в НХЛ также выступал за «Даллас». Всего на его счету 379 матчей и 151 (60+91) очко. В текущем сезоне форвард набрал 31 (14+17) очко в 37 играх.