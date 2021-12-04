Форвард «Виннипега» Шайфли стал первой звездой дня в НХЛ за хет-трик в матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард сделал хет-трик и отдал 1 результативную передачу в игре с «Нью-Джерси» (8:4).

Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, на счету которого дубль в матче с «Аризоной» (7:1).

Третья звезда — форвард «Калгари» Шон Монахэн, отличившийся голом и результативной передачей в игре с «Анахаймом» (4:3 Б).