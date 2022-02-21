Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал переход защитника Ильи Любушкина из «Аризоны».

«Мы летом вместе готовились к сезону. Большой, сильный защитник, который вполне неплох в обороне», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В результате обмена «Койотс» получили форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

В нынешнем сезоне Любушкин провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».