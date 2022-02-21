«Вегас» обыграл «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 4:1.

В составе победителей отметились Киган Колесар, Джек Айкел, Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У хозяев забил Ник Бонино.

У россиянина Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1», у Александра Барабанова — «-2».

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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Колесар — 5 (Хауден, Теодор), 10:14 — 0:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 14:34 — 0:2. Пачиоретти — 15 (Теодор, Айкел), 21:23 — 0:3. Бонино — 6 (Кольяно, Миддлтон), 50:17 — 1:3. Стивенсон — 13 (п.в., Пачиоретти, Руа), 59:27 — 1:4.

Вратари: Раймер (57:26 — 59:27, 59:51) — Томпсон.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 36 (8+14+14) — 35 (16+9+10).

Наши: Барабанов (19.27/0/-2) — Дадонов (12.26/2/-1).

21 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11504 зрителя.