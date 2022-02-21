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Сегодня, 06:47

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» дома проиграл «Вегасу»
Виктория Кравченко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 4:1.

В составе победителей отметились Киган Колесар, Джек Айкел, Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У хозяев забил Ник Бонино.

У россиянина Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1», у Александра Барабанова — «-2».

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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Колесар — 5 (Хауден, Теодор), 10:14 — 0:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 14:34 — 0:2. Пачиоретти — 15 (Теодор, Айкел), 21:23 — 0:3. Бонино — 6 (Кольяно, Миддлтон), 50:17 — 1:3. Стивенсон — 13 (п.в., Пачиоретти, Руа), 59:27 — 1:4.

Вратари: Раймер (57:26 — 59:27, 59:51) — Томпсон.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 36 (8+14+14) — 35 (16+9+10).

Наши: Барабанов (19.27/0/-2) — Дадонов (12.26/2/-1).

21 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11504 зрителя.

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 34 15 72
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 49 25 24 51
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 50 35 15 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 49 18 31 41
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 50 10 40 27
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 36 13 76
2 Миннесота 47 31 16 65
3 Сент-Луис 49 29 20 64
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 49 22 27 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 48 29 19 64
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 51 23 28 52
7 Сан-Хосе 49 22 27 49
8 Сиэтл 51 16 35 36
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26.02
21.02 01:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 2
21.02 02:00
Коламбус – Баффало
 7 : 3
21.02 03:00
Аризона – Даллас
 3 : 1
21.02 04:00
Эдмонтон – Миннесота
 3 : 7
21.02 04:00
Сан-Хосе – Вегас
 1 : 4
21.02 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
21.02 23:00
Филадельфия – Каролина
 - : -
21.02 23:59
Калгари – Виннипег
 - : -
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Эдмонтон

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 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Торонто

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