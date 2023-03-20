Кучеров стал третьим игроком со 100 очками в этом сезоне НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, россиянин набрал 100 (28+72) очков в этом сезоне лиги. Кучеров стал третьим игроком, который преодолел отметку в 100 очков в текущем сезоне регулярки.

Форвард присоединился к нападающим «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, на счету которого 134 (58+76) очка, и Леону Драйзайтлю — 104 (44+60) очка.

Это 4-й сезон Кучерова, в котором он набирает 100 очков и больше.