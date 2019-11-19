НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард системы «Лос-Анджелеса» может перейти в «Авангард». Пока это не Ковальчук

20:27
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Авангард» интересуется шведским нападающим Марио Кемпе. В 2014-17 годах 31-летний скандинав выступал за «Витязь», после чего играл за «Аризону», а в нынешнем сезоне — за фарм-клуб «Лос-Анджелеса». Сегодня Кемпе был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта с «Кингз».

НХЛ: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, статистика и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир