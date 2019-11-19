Форвард системы «Лос-Анджелеса» может перейти в «Авангард». Пока это не Ковальчук

Как стало известно «СЭ», «Авангард» интересуется шведским нападающим Марио Кемпе. В 2014-17 годах 31-летний скандинав выступал за «Витязь», после чего играл за «Аризону», а в нынешнем сезоне — за фарм-клуб «Лос-Анджелеса». Сегодня Кемпе был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта с «Кингз».

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