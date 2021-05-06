Форвард «Рейнджерс» Бучневич может быть дисквалифицирован

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:4). Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 5-й минуте второго периода россиянин ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.