Форвард «Рейнджерс» Бучневич может быть дисквалифицирован
20:20
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:4). Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, на 5-й минуте второго периода россиянин ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю