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Форвард «Рейнджерс» Бучневич может быть дисквалифицирован

20:20
Павел Бучневич. Фото Twitter
Павел Бучневич. Фото Twitter
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Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:4). Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 5-й минуте второго периода россиянин ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.

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