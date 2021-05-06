Панарин прокомментировал скандальный матч «Рейнджерс» с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в своем Instagram прокомментировал матч с «Вашингтоном» (2:4). В этой встрече команды на двоих заработали 141 штрафную минуту.

«Какая игра была вчера вечером! Горжусь быть частью «Рейнджерс», — написал Панарин.

29-летний российский хоккеист пропустил данную игру из-за травмы. Панарин пропустит конец сезона после драки с форвадом «Кэпиталз» Томом Уилсоном.

4 мая в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» — (3:6) 27-летний Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «столичных» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом россиянин был без шлема и мог получить травму головы. Канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа.

4 мая стало известно, что Панарин выбыл до конца текущего сезона из-за повреждения, полученного во время драки. Уилсон получил штраф в размере 5 тысяч долларов.