Форвард «Коламбуса» Дженнер из-за перелома челюсти выбыл на шесть недель

Форвард «Коламбуса» Бун Дженнер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

У 30-летнего канадца диагностирован перелом челюсти после попадания шайбы в лицо. Игрок выбыл на шесть недель.

В текущем сезоне Дженнер провел 29 матчей, в которых набрал 18 (13+5) очков.