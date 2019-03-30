Форвард "Калгари" Монахэн - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первая звезда дня - форвард "Калгари" Шон Монахэн. В его активе две шайбы и две голевые передачи в игре с "Анахаймом" (6:1).

Второй звездой дня стали сразу два вратаря "Детройта" - Джонатан Бернье и Джимми Ховард. В их активе шатаут в матче с "Нью-Джерси" (4:0), они сделали, соответственно, 21 и семь сэйвов.

Третья звезда дня - вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. Он сделала 42 сэйва в игре с "Питтсбургом" (3:1).

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