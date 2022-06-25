Форвард «Флориды» Мамин может вернуться в КХЛ

Нападающий «Флориды» Максим Мамин прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего. Контракт с «Пантерз» закончился, и хоккеист выбирает между вариантами в КХЛ и НХЛ.

— Что можете сказать насчет своего будущего?

— Процесс идет, до конца июля, думаю, определюсь с командой.

— КХЛ или НХЛ?

— Может быть и Россия, и Америка.

— Здесь единственный вариант ЦСКА, у которого на вас права?

— В Россию я всю жизнь только ЦСКА рассматривал.

— Есть разочарование от года во «Флориде»? Игрового времени не так много было, хотя претензии к вам вряд ли могли быть.

— Все верно. Планировал, что по-другому сезон сложится.

В июле 2021 года Мамин заключил с «Флоридой» контракт на год с зарплатой в 975 тысяч долларов. В регулярном чемпионате НХЛ он набрал 14 (7+7) очков за 40 матчей.