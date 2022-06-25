Подколзин надеется, что Кузьменко поможет «Ванкуверу» выйти в плей-офф НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин выразил надежду на то, что новичок клуба Андрей Кузьменко поможет команде выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги в следующем сезоне.

«Я много с ним играл в СКА, мы хорошо общаемся. Он мне позвонил перед тем, как появилась новость о том, что он подписал контракт, — сказал Подколзин ТАСС. — Мы друг друга поздравили, будем играть вместе и жить вместе. Думаю, я помогу ему где-то в плане быта, обсудили технические моменты, я рассказал ему, какой у меня была прошлая предсезонка, он рассказал, что сам собирается делать».

20 июня стало известно, что Кузьменко подписал предварительный контракт с «Ванкувером».

В сезоне-2021/22 форвард выступал за СКА. Хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, в Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.