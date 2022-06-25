Бураковски может сыграть в шестом матче финальной серии с «Тампой»

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски может сыграть в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Тампы», пишет журналист Джо Смит.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что шведский нападающий отправится вместе с командой на выездной матч.

Бураковски не играет с 19 июня. Форвард получил повреждение во 2-м матче серии Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (7:0).

Андре Бураковски набрал 8 (3+5) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.