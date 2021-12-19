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Форвард «Далласа» Керо покинул лед на носилках после столкновения с нападающим «Чикаго»

04:51
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Форвард «Далласа» Таннер Керо покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

29-летний американец получил удар от форварда «Блэкхокс» Бретта Коннолли на четвертой минуте первого периода. Коннолли получил 5+10 минут штрафа.

Сообщается, что Керо находится в сознании. Он будет доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

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Сергей Разин все материалы автора
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