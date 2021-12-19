Форвард «Далласа» Керо покинул лед на носилках после столкновения с нападающим «Чикаго»
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Форвард «Далласа» Таннер Керо покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
29-летний американец получил удар от форварда «Блэкхокс» Бретта Коннолли на четвертой минуте первого периода. Коннолли получил 5+10 минут штрафа.
Сообщается, что Керо находится в сознании. Он будет доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.
#Blackhawks forward Brett Connolly ejected (5 minute major + game misconduct) for interference on #TexasHockey's Tanner Kero, who left the game on a stretcher. Hoping he'll be okay. ? pic.twitter.com/FibM4wctz7— NHL News (@PuckReportNHL) December 19, 2021
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