Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, сыгравший на ноль в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:0), признан второй звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Голкипер отразил 30 бросков.

Первой звездой стал дуэт Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». В матче с «Оттавой» (3:1) Макдэвил отдал передачу, а Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка. Уже 10 игр подряд они набирают очки.

Третьей звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Он забил гол в матче с «Ванкувером» (3:1) и продлил свою голевую серию до 8 игр.