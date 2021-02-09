НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

09:46
Семен Варламов. Фото USA Today Sports
Семен Варламов. Фото USA Today Sports
Теги:

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, сыгравший на ноль в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:0), признан второй звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Голкипер отразил 30 бросков.

Первой звездой стал дуэт Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». В матче с «Оттавой» (3:1) Макдэвил отдал передачу, а Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка. Уже 10 игр подряд они набирают очки.

Третьей звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Он забил гол в матче с «Ванкувером» (3:1) и продлил свою голевую серию до 8 игр.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир