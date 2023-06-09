«Флорида» — «Вегас»: Маршессо реализовал большинство
«Вегас» вышел вперед в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».
На 15-й минуте второго периода «Голден Найтс» сделали счет равным 2:1, реализовав большинство. Шайбу забросил нападающий Джонатан Маршессо.
После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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