«Флорида» — «Вегас»: Маршессо реализовал большинство

«Вегас» вышел вперед в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 15-й минуте второго периода «Голден Найтс» сделали счет равным 2:1, реализовав большинство. Шайбу забросил нападающий Джонатан Маршессо.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».