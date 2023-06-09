«Флорида» — «Вегас»: Ткачак сравнял счет в концовке третьего матча финала Кубка Стэнли

«Флорида» сравняла счет в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса».

На 18-й минуте третьего периода шайбу забросил Мэттью Такачак. Счет стал 2:2. Для него этот гол стал 11-м в текущем плей-офф НХЛ.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».