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Сегодня, 16:08

Форвард «Салавата» Амиров, проходящий лечение от рака: «Часто спрашивают «Как здоровье?» Подбешивает иногда»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого в феврале была обнаружена опухоль головного мозга, в интервью «СЭ» рассказал о том, почему «Торонто» долго не объявлял о диагнозе.

— Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.

— Часто в таких случаях бывает слишком много жалости со стороны людей.

— Да у меня и сейчас часто спрашивают «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Сейчас 20-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе в Уфе.

Ранее «Салават» продлил аренду Амирова до конца сезона-2022/23.

ХК Салават Юлаев
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Родион Амиров
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