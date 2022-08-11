Форвард «Салавата» Амиров, проходящий лечение от рака: «Часто спрашивают «Как здоровье?» Подбешивает иногда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого в феврале была обнаружена опухоль головного мозга, в интервью «СЭ» рассказал о том, почему «Торонто» долго не объявлял о диагнозе.

— Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.

— Часто в таких случаях бывает слишком много жалости со стороны людей.

— Да у меня и сейчас часто спрашивают «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Сейчас 20-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе в Уфе.

Ранее «Салават» продлил аренду Амирова до конца сезона-2022/23.