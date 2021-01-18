«Флорида» в стартовом матче сезона обыграла «Чикаго»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличились Картер Верхаге, Кит Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хернквист и Джонатан Юбердо. Гости ответили точными бросками Алекса Дебринкэта и Коннора Мерфи.

После этого матча «Флорида» с двумя очками расположилась на третьем месте в Центральном дивизионе, «Чикаго» пока не набрал очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Экблад — 1, 20:12 — 1:0. Яндл — 1 (Юбердо, Луостаринен), 25:33 — 2:0. Дебринкэт — 2 (бол., Кит, Кейн), 32:24 — 2:1. Мерфи — 1 (Кит, Зутер), 42:53 — 2:2. Луостаринен — 1 (Верхэге, Строльман), 43:15 — 3:2. Хернквист — 1 (Юбердо, Гудас), 45:57 — 4:2. Юбердо — 1 (бол., Барков, Хернквист), 56:55 — 5:2.

Вратари: Дридгер — Делиа (59:33).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (12+7+10) — 24 (6+10+8).

Наши: — - Задоров (19.33/3/-1).

18 января. Майами. BB&T Center.