«Флорида» без Бобровского победила «Сент-Луис», Дадонов сделал передачу

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ уступил «Флориде» — 1:2. Победный гол на счету Брета Коннолли. На счету Евгения Дадонова результативная передача и бросок в створ за 14.30 на льду. Сергей Бобровский не играл в четвертой встрече подряд.

У Ивана Барбашева бросок за 11.55 на льду.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Флорида» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Парэйко — 10 (Томас), 31:20 — 1:0. Хоффман — 29 (бол., Саарела, Дадонов), 36:12 — 1:1. Коннолли — 19 (Саарела), 44:23 — 1:2.

Вратари: Биннингтон (57:29) — Дридгер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (11+7+9) — 34 (11+16+7).

Наши: Барбашев (11.55/1/0) — Дадонов (14.30/1/0).

10 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.