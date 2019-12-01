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«Флорида» без Бобровского победила «Нэшвилл», сыграв на ноль

05:41
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«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Нэшвилл» — 3:0. Дубль оформил Антон Строльман. Крис Дригер сыграл на ноль, отразив 27 бросков. Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. У Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1» и бросок в створ за 17.28 на льду.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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