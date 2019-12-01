«Флорида» без Бобровского победила «Нэшвилл», сыграв на ноль

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Нэшвилл» — 3:0. Дубль оформил Антон Строльман. Крис Дригер сыграл на ноль, отразив 27 бросков. Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. У Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1» и бросок в створ за 17.28 на льду.

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