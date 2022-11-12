Флери повторил достижение Руа по победам на выезде в НХЛ

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери повторил достижение Патрика Руа по числу побед на выезде в НХЛ с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф.

Победа над «Сиэтлом» (1:0) стала для Флери 266-й выездной в карьере. Теперь он делит с Руа второе место по этому показателю.

Рекорд по победам в гостях в НХЛ принадлежит Мартину Бродо (360).

Также Флери вышел на девятое место по матчам на ноль в истории НХЛ. Канадец догнал по этому показателю Тайни Томпсона (88). Рекорд принадлежит Мартину Бродо (149).