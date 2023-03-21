Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»
Нападающий «Флориды» Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2) хоккеист сделал результативную передачу. Теперь на счету капитана «Пантерз» 614 (238+376) очков в 614 матчах за клуб. Он опередил Джонатана Юбердо, которому ранее принадлежал рекорд. Юбердо набрал 613 (198+415) очков в 671 игре за «Флориду».
Барков был выбран «Флоридой» под 2-м номером драфта НХЛ-2013. 27-летний форвард — сын бывшего российского хоккеиста Александра Баркова.
Барков-младший родился в Финляндии и выступает за национальную команду этой страны, но у него также есть российское гражданство.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|70
|45
|25
|97
|3
|Рейнджерс
|70
|41
|29
|92
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|71
|33
|38
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|69
|21
|48
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|71
|42
|29
|90
|4
|Флорида
|70
|36
|34
|79
|5
|Оттава
|70
|34
|36
|73
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|7
|Детройт
|69
|30
|39
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|3
|Миннесота
|70
|40
|30
|88
|4
|Виннипег
|71
|39
|32
|81
|5
|Нэшвилл
|68
|34
|34
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|31
|38
|67
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|69
|31
|38
|67
|7
|Анахайм
|70
|23
|47
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
|21.03
|02:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 5
|21.03
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|1 : 2
|21.03
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 0
|21.03
|04:30
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|21.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20