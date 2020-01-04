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Филлип Дано: «У «Монреаля» много сильных правых форвардов, так что Ковальчук — неплохой вариант»

00:55
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Нападающий «Монреаля» Филлип Дано уверен, что Илья Ковальчук усилит команду. Российский форвард заключил контракт с «Канадиенс» до конца сезона с зарплатой 700 тысяч долларов.

— Бержевен помогает нам, и я думаю, он верит в нас и хочет помочь, — цитирует Sportsnet Дано. — У нас много сильных парней справа, два ведущих правых фоврварда, так что Кови для нас неплохой вариант.

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