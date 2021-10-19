Грубауэр был заменен в середине второго периода с «Филадельфией» после пяти пропущенных шайб

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сиэтл».

На 29-й минуте встречи вратарь «Кракен» Филипп Грубауэр был заменен после пяти пропущенных шайб на Криса Дриджера. Счет на момент замены 5:0 в пользу «Флайерз».

До этой игры Грубауэр провел все три матча «Сиэтла» в текущем сезоне, пропустив 9 шайб при коэффициенте надежности 89,4.