"Филадельфия" по буллитам обыграла "Торонто", Проворов набрал 1 очко

"Филадельфия" по буллитам обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). "Флайерз" одержал первую победу после двух подряд поражений.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Торонто" - 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Браун - 7 (Эннис, Готье), 5:03 - 0:1. Кадри - 16 (Браун), 12:02 - 0:2. Конекны - 23 (Санхейм, Лотон), 23:39 - 1:2. Гудас - 4 (Хегг, Найт), 28:15 - 2:2. Кутюрье - 32 (Санхейм, Проворов), 35:46 - 3:2. Мэттьюс - 36, 41:43 - 3:3. Хартман - 12 (Лотон, Найт), 49:00 - 4:3. Нюландер - 6 (Мэттьюс), 51:33 - 4:4.

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Харт - Андерсен.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 44 (10+18+11+5) - 42 (11+13+15+3).

Наши: Проворов (27.59/2/+2) - Зайцев (24.44/3/+1), Ожиганов (8.29/1/0).

28 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.