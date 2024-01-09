«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 46 очками в 40 матчах.

«Питтсбург» идет на десятой строчке с 44 очками в 39 играх.

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