«Филадельфия» переиграла «Бостон»

«Филадельфия» одержала волевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Летчики» переиграли соперника со счетом 3:2.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел больше всего времени на льду среди всех игроков обеих команд.

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«Филадельфия» — «Бостон» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бержерон — 16 (Смит, Маршан), 5:38 — 0:1. Конекны — 8 (Хагг, Санхейм), 11:51 — 1:1. Гостисбеер — 7 (бол., Конекны, ван Римсдайк), 17:46 — 2:1. Дебраск — 4 (Смит, Койл), 31:45 — 2:2. Кутюрье — 12 (Фараби, ван Римсдайк), 46:59 — 3:2.

Вратари: Эллиотт — Суэймен (59:04).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (7+7+9) — 32 (11+11+10).

Наши: Проворов (25.13/2/+1) — -.

10 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.