«Даллас» одержал победу в матче с «Флоридой»

«Даллас» победил «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Джейсон Робертсон. Также отличились Джоэль Л'Эсперанс и Джейми Бенн. У гостей забил Александр Барков.

В составе «Далласа» место в воротах занял россиянин Антон Худобин, у «Пантер» основным вратарем был его соотечественник Сергей Бобровский. Российский форвард Денис Гурьянов у «Старз» результативными действиями не отметился.

«Даллас» набрал 38 очков и занимает шестое место в Восточном дивизионе. У «Флориды» 56 очков и третья позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Робертсон — 10 (Хинтц, Павелски), 1:00 — 1:0. Л'Эсперанс — 2 (Даулинг), 1:49 — 2:0. Бенн — 8 (бол., Павелски, Хинтц), 9:03 — 3:0. Барков — 17 (бол., Хернквист), 39:58 — 3:1. Робертсон — 11, 41:21 — 4:1.

Вратари: Худобин — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (9+8+3) — 21 (7+8+6).

Наши: Гурьянов (11.32/0/0) — -.

10 апреля. Даллас. American Airlines Center.