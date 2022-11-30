Свечников признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Каролина» (2:3 ОТ).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников признан третьей звездой. На его счету гол и голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Джейк Гюнцель. Он отметился голом и голевой передачей.

Возглавил тройку защитник Бретт Песс, забросивший победную шайбу, а также сделавший голевую передачу.