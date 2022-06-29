«Лос-Анджелес» получил права на нападающего «Миннесоты» Фиалу

«Лос-Анджелес» в результате обмена получил права на нападающего «Миннесоты» Кевина Фиалу, сообщает инсайдер Майкл Руссо.

Взамен «Короли» отдали пик первого раунда драфта 2022 года (19-й общий номер) и защитника-проспекта Брока Фэйбера.

У 25-летнего щвейцарца истекает срок контракта, и он становится ограниченно свободным агентом. По прошлому соглашение он получал 5,1 миллиона долларов в год.

Фиала был выбран на драфте-2014 года «Нэшвиллом» под общим 11-м номером. Через несколько лет его обменяли в «Миннесоту» на нападающего Микаэля Гранлунда.

В прошедшем сезоне Фиала установил личный рекорд результативности, набрав 85 (33+52) очков в 82 встречах. В плей-офф на его счету 3 результативные передачи в 6 матчах.

Фэйбер был выбран «ЛА» во втором раунде драфта-2020 под общим 45-м номером.

19-летний защитник выступал в составе сборной США на Олимпиаде в Пекине и в 4 матчах сделал 1 голевой пас.