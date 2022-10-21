Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи.

«Он молодец. Талантливый парень. Хочется пожелать ему удачи. Сейчас начало сезона, у команды могут быть любые сложности. Будем болеть за Кирилла. Он подписал многолетний контракт, на него рассчитывает команда. Он лидер команды, без вопросов», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.