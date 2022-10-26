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Сегодня, 17:50

Сергей Гимаев-младший считает, что Ничушкину по силам побороться за звание лучшего бомбардира и снайпера сезона

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал игру нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона НХЛ.

«Это хороший пример, как игроку важно найти свою команду и своего тренера. После перехода в «Колорадо» Валерий Ничушкин завоевал место в составе благодаря, в первую очередь, своим оборонительным действиям. Потом он доказал, что и в состоянии набирать очки. В этом сезоне мы сразу видим доверие тренера — он играет в первых звеньях с отличными партнерами. Ничушкин поймал свою игру», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева-младшего.

Также он оценил шансы 27-летнего хоккеиста побороться за звание лучшего бомбардира и снайпера по итогам сезона.

«А почему бы и нет? Уже в прошлом сезоне он выглядел здорово в созидательной игре. Поэтому, думаю, ему по силам побороться за звание лучшего бомбардира и снайпера сезона», — добавил специалист.

Отметим, что Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 12 матчах текущего сезона НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-nichushkinu-po-silam-poborot-sya-za-zvanie-luchshego-bombardira-i-snajpera-sezona/
Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
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Валерий Ничушкин

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Колорадо

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