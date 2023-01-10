Евсеев отказался назвать Овечкина величайшим хоккеистом

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил вероятность того, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«А как же не следить за этой гонкой можно? К тому же, вы все пишите, поэтому мы все и знаем. Слежу, конечно. Я вот считаю, что Овечкин догонит Гретцки. Можно ли назвать Овечкина величайшим хоккеистом за всю историю? Ух, такими словами я бы бросаться не стал. Это все-таки громко звучит. К тому же, я то чего? Я по футболу больше. Вот в моей команде все, как Овечкин, все мастеровитые», — приводит слова Евсеева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 42 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.