Евгений Малкин: "Уже беспокоюсь о следующем сезоне. Выиграем в третий раз?"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в своем Твиттере отметил, что начал волноваться по поводу защиты титула в следующем сезоне. Напомним, что "Пингвины" два сезона кряду выигрывали Кубок Стэнли.
"Счастливого воскресенья! Уже беспокоюсь о следующем сезоне. Выиграем в третий раз?" – написал Малкин.
В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 72 (33+39) очка, а также записал на свой счет 28 (10+18) очков в 25 встречах Кубка Стэнли.
Happy Sunday! Already anxious for next season. Three peat? pic.twitter.com/7plNWhF49k– Evgeni Malkin (@malkin71_) 2 июля 2017 г.
частокол правды
чтобы выинрать Евгению нужно подтягивать функционал,причем ОЧЕНЬ СИЛЬНО,а также полностбю изменить отношение к себе и своему месту в жизни!Изменить питание,психологию и стать тем кем может-ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МИРА!!!!!По всем показателям и во всех компонентах!!!!
22:18 2 июля