Евгений Малкин: "Уже беспокоюсь о следующем сезоне. Выиграем в третий раз?"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в своем Твиттере отметил, что начал волноваться по поводу защиты титула в следующем сезоне. Напомним, что "Пингвины" два сезона кряду выигрывали Кубок Стэнли.

"Счастливого воскресенья! Уже беспокоюсь о следующем сезоне. Выиграем в третий раз?" – написал Малкин.

В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 72 (33+39) очка, а также записал на свой счет 28 (10+18) очков в 25 встречах Кубка Стэнли.