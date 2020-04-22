Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев поделился мнением о нападающем «Питтсбурга» Евгении Малкине.

— Понятно, что хоккейный IQ у Малкина просто зашкаливает, — приводит слова Сергачева российская версия официального сайта НХЛ. — Его тонкие, короткие, маленькие передачи очень трудно прочитать.Его открывания, непредсказуемый обыгрыш. Во всех аспектах против Малкина очень тяжело играть. Помню, как в овертайме блокировал его шайбы. Потом все тело было в синяках.

— Давай-давай, говори побольше! — ответил Малкин. — Можешь не останавливаться! Но лучше наушники сниму, чтобы не слышать. Но что ты мне в сборной этого не говорил? Ты так только Куча хвалил!