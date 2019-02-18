Евгений Кузнецов: "Усы надежды" выманил у самарских детей"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" расскзал о том, как ходил на матч сборной России против Уругвая на чемпионате мира-2018.

– Вы привезли Александру Самедову именную бейсболку "Вашингтона". А от сборной России по футболу вам что-нибудь перепало?

– Билеты на чемпионат мира он мне сделал! Но тогда, в Самаре, уступили Уругваю. И если когда я сам играю, то суеверий у меня нет, то в той ситуации сказал: "Больше не поеду, по телеку посмотрю". И все получилось хорошо. На матч с испанцами мог поехать, но предпочел остаться дома. А в день матча с хорватами Кубок Стэнли был в Москве. Я в принципе футбол больше люблю по телевизору смотреть – повторы есть, комментаторы интересно рассказывают. И с той же Испанией так вышло только к лучшему.

– Теперь понимаю, почему вы про симпатии к "Крыльям Советов" обмолвились – ваш друг Самедов же туда перешел.

– Это еще раньше началось. Помню, еще в первый свой год в КХЛ в Тольятти гол забил. А недалеко – школа "Крылышек". И как-то эта команда запала в душу. Она в свое время здорово играла. Взять того же Яна Коллера!

– "Усы надежды", в которых красовались на фото с самарской арены в Инстаграме, сохранили?

– Они сразу отклеились – качество не очень (улыбается). Вот их, кстати, я у детей выманил. Два мальчика шли, я спросил: "Где взяли-то?" Один из родителей, видимо, узнал и сказал: "Я тебе подарю, только распишись". Он дал мне усы, я расписался у детей – они, правда, ничего не поняли. За это время им, видимо, объяснили – и после первого тайма прибежали на место, где я сидел: "Дядя Женя, дядя Женя!" (Игорь Рабинер)

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