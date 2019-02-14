Евгений Кузнецов – о желании увидеться с Трампом: "Тебя же не Вася Пупкин зовет на ЧТЗ прийти и "разливушки" попить"

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов​ дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру, где признался, что ему было бы интересно побывать в Белом доме и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

– Если встреча в Белом доме с Дональдом Трампом состоится – вам было бы интересно на ней побывать?

– Конечно! Всегда считал, что спорт – вне политики, – ответил Кузнецов. – Каждый должен заниматься своим делом. Мы – народ простой, и наше дело – играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить.

И нужно проявлять уважение к людям. Тебя же не просто какой-то Вася Пупкин зовет на ЧТЗ прийти, "разливушки" с ним попить во дворе. Я работаю в стране и должен уважать ее традиции. А если не приду, то с моей стороны это будет неуважением. В то же время у каждого игрока – разный менталитет, разное воспитание, и если кто-то из нашей команды по тем или иным причинам не пойдет, то ни в коем случае не буду этих ребят осуждать. Это их полное право.

В конце прошлого – начале этого года в правительственных учреждениях США был перерыв, они не работали. Может быть, поэтому встречи еще не было. Пока – тишина. (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Кузнецовым читайте – здесь