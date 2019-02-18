Евгений Кузнецов: "Не собираюсь играть до 46 лет, как Ягр"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов рассказал, до какого возраста он планирует продолжать профессиональную карьеру.

– Да вы в любом плане за пределами льда – добрый. А сколько на льду, дай бог здоровья, протянете? До 46, как Ягр, сможете доиграть?

– Нет, я так мучиться не собираюсь. Не настолько люблю хоккей (смеется). У меня есть потолок – 36 лет. Вот до него хотелось бы доиграть. Если здоровье позволит. Но если посмотреть, в какую сторону сегодня развивается хоккей, на таких скоростях будет тяжело. А быть якорем в команде – это не мое. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Евгения Кузнецова - здесь