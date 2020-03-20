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«Это сумасшедшие люди». Панарин прокомментировал использование одноразовой спецодежды для собак

19:31
Артемий Панарин (справа). Фото USA Today Sports
Артемий Панарин (справа). Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался по поводу людей, которые приобретают одноразовую одежду для выгула собак в условиях коронавируса.

— Многих собак сейчас наряжают в одноразовую спецодежду для прогулок. Для Рыжего что-то особенное придумали?

— Ну, это сумасшедшие люди. На самом деле, Рыжий вообще из дома никуда не выезжает — мы ему здесь сделали забор. У него большой дом, он бегает по территории — с ума сходит. Ему никуда не требуется выходить. (Алена Гребенькова)

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