Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Это стало сигналом для пробуждения». Овечкин — о попадании шайбы в лицо в матче с «Флоридой»

05:20
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Флоридой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал о моменте с попаданием шайбы в лицо в начале игры. В этой встрече хоккеист впервые в сезоне оформил хет-трик.

«Да, это было своего рода сигналом для пробуждения. Слава богу, я не потерял ни одного зуба», — приводит Washington Post слова Овечкина.

В первом периоде 36-летнему россиянину пришлось на несколько минут покидать площадку после того, как шайба попала ему в лицо.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Россия избежала пути жизни и пути смерти на ЧМ-2022. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем
ОНК узнала о вероятности побега возможного убийцы «колбасного короля»
0