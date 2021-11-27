«Это стало сигналом для пробуждения». Овечкин — о попадании шайбы в лицо в матче с «Флоридой»
05:20
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Флоридой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал о моменте с попаданием шайбы в лицо в начале игры. В этой встрече хоккеист впервые в сезоне оформил хет-трик.
«Да, это было своего рода сигналом для пробуждения. Слава богу, я не потерял ни одного зуба», — приводит Washington Post слова Овечкина.
В первом периоде 36-летнему россиянину пришлось на несколько минут покидать площадку после того, как шайба попала ему в лицо.
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