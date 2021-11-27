Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Флоридой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал о моменте с попаданием шайбы в лицо в начале игры. В этой встрече хоккеист впервые в сезоне оформил хет-трик.

«Да, это было своего рода сигналом для пробуждения. Слава богу, я не потерял ни одного зуба», — приводит Washington Post слова Овечкина.

В первом периоде 36-летнему россиянину пришлось на несколько минут покидать площадку после того, как шайба попала ему в лицо.