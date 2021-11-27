Подколзин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео
05:12
«Ванкувер» в конце первого периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Голом отметился российский нападающий Василий Подколзин.
Для 20-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне, который является для него дебютным в североамериканской лиге.
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