Подколзин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

«Ванкувер» в конце первого периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Голом отметился российский нападающий Василий Подколзин.

Для 20-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне, который является для него дебютным в североамериканской лиге.