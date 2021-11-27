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Подколзин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

05:12
Василий Подколзин. Фото Twitter
Василий Подколзин. Фото Twitter
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«Ванкувер» в конце первого периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Голом отметился российский нападающий Василий Подколзин.

Для 20-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне, который является для него дебютным в североамериканской лиге.

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Евгений Козинов все материалы автора
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