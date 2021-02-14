Эллер надеется, что «Вашингтон» сделал выводы из поражения от «Питтсбурга»
Защитник «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
«В нормальных условиях после поражения хочется как можно быстрее вернуться на площадку, чтобы исправить ошибки, — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ. — А еще нужно очень быстро психологически настроиться на правильную волну. Думаю, у нас это получилось. Мне кажется, что мы полностью готовы к матчу против «Питтсбурга». Мы заряжены не только потому, что проиграли три матча подряд, но и потому, что помним, что случилось в последней игре против них. Надеюсь, мы сделали выводы».
Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени. В предыдущем матче команд «Питтсбург» одержал победу (5:4 ОТ).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/healthy-capitals-play-first-game-in-week/c-321388286
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