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Эллер надеется, что «Вашингтон» сделал выводы из поражения от «Питтсбурга»

08:33
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Защитник «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

«В нормальных условиях после поражения хочется как можно быстрее вернуться на площадку, чтобы исправить ошибки, — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ. — А еще нужно очень быстро психологически настроиться на правильную волну. Думаю, у нас это получилось. Мне кажется, что мы полностью готовы к матчу против «Питтсбурга». Мы заряжены не только потому, что проиграли три матча подряд, но и потому, что помним, что случилось в последней игре против них. Надеюсь, мы сделали выводы».

Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени. В предыдущем матче команд «Питтсбург» одержал победу (5:4 ОТ).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/healthy-capitals-play-first-game-in-week/c-321388286

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