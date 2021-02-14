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Тренер «Вашингтона» Лавиолетт поделился ожиданиями от матча с «Питтсбургом»

08:15
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

«У нас была возможность поработать на тренировках, и теперь пришло время показать себя в деле, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ 14 февраля. — Мы движемся в правильном направлении. Теперь все зависит только от нас. Все игроки в составе. Нужно только правильно сыграть».

Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/healthy-capitals-play-first-game-in-week/c-321388286

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