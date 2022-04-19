Овечкин снова забил! Он повторил ветеранский рекорд НХЛ

«Эвеланш» в матче с «Кэпиталз» не помог даже гол Ничушкина — 2:3.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Хэтэуэй — 14 (Ларссон, Шульц), 4:02 — 0:1. Ничушкин — 22 (Байрам, Макар), 17:05 — 1:1. Овечкин — 48 (бол., Кузнецов, Карлсон), 33:27 — 1:2. Лехконен — 16 (Штурм, Обе-Кубель), 48:13 — 2:2. Юханссон — 8 (Шири), 50:46 — 2:3.

Вратари: Кемпер (58:23) — Самсонов. Штраф: 4 — 6. Броски: 25 (11+4+10) — 27 (10+7+10).

Наши: Ничушкин (21.36/4/0) — Кузнецов (15.59/1/-1), Овечкин (15.31/4/-1), Орлов (21.53/2/+1).

19 апреля. Денвер. Ball Arena.

Матч между «Колорадо» и «Вашингтоном» стал центральной вывеской прошедшего игрового дня в НХЛ. Команды обеспечили себе место в плей-офф и в последних играх демонстрируют впечатляющую результативность. На прошлой неделе «Кэпиталз» забросили девять шайб «Филадельфии» и восемь «Монреалю», а «Эвеланш» девять раз поразили ворота «Лос-Анджелеса» и семь «Каролины». Тем не менее, в очном противостоянии такой голевой феерии болельщики не увидели.

Разумеется, главным фаворитом встречи по праву считались хозяева. На данный момент «Колорадо» со 116 очками занимает первое место в общей турнирной таблице чемпионата и продолжает обновлять клубный рекорд по количеству побед, установленный в чемпионском сезоне-2000/01. «Лавины» досрочно обеспечили себе первое место Западной конференции, а также гарантировали преимущество домашней площадки в плей-офф вплоть до возможного финала конференции. Даже отсутствие Назема Кадри и Габриэля Ландескога не мешает команде побеждать.

«Эвеланш» ожидаемо выдали мощный старт и гостям пришлось перетерпеть этот игровой отрезок. Место в воротах «Вашингтона» занял Илья Самсонов, который в своем последнем матче против «Торонто» пропустил четыре шайбы после 19 бросков и был заменен. Сегодня российский голкипер действовал гораздо увереннее и сделал несколько эффектных спасений. Несмотря на трудное начало, «Кэпиталз» забили первыми и на четвертой минуте встречи открыли счет. Джек Джонсон ошибся у борта и позволил убежать в атаку Гарнету Хатауэйю, забросившему 14-ю шайбу в сезоне.

Однако ждать ответа «Колорадо» долго не пришлось. Валерий Ничушкин проводил свой 400-й матч НХЛ и отметил юбилей голом. Еще до перерыва российский нападающий восстановил равновесие, классно бросив из-под защитника. Совсем недавно впервые за карьеру в лиге форвард перешел рубеж в 20 шайб, а сейчас на его счету 47 (22+25) очков в 57 матчах. Он набирает баллы в пяти играх подряд (3+4). Поучаствовал в голевой атаке и Кейл Макар, который с 83 очками побил клубный рекорд результативности за сезон, державшийся 30 лет.

В середине матча «Вашингтон» снова вышел вперед. Во втором периоде хозяева заметно просели в плане активности и Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в текущем чемпионате, реализовав большинство. Капитан «столичных» сравнялся с Теему Селянне, который на протяжении 15 лет оставался лидером НХЛ по голам для игроков в возрасте 36+ за один регулярный сезон. У Александра еще достаточно времени обойти легендарного финна по этому показателю и выбить заветный полтинник. В атаке поучаствовал Евгений Кузнецов, на счету которого уже 52 передачи в чемпионате.

Заключительная двадцатиминутка получилась довольно драматичной. Форвард «Колорадо» Арттури Лекхонен сравнял счет, но гол могли не засчитать. Главный тренер «Вашингтона» взял запрос на предмет помехи вратарю и такие основания у него вполне были. Однако судьи вынесли вердикт в пользу хозяев, а «Кэпиталз» вдобавок ко всему еще остались в меньшинстве. Казалось, что эмоциональный перевес теперь будет точно на стороне «Эвеланш», но гости снова удивили. Причем сделал это вернувшийся недавно в команду Маркус Юханссон. В последних 11 матчах в его активе всего два очка, но сегодня он принес своей команде победу.

До старта плей-офф остается две недели и «Вашингтон» попал туда в восьмой раз подряд. По-прежнему перспективы команды в Кубке Стэнли довольно туманны, но такие матчи вселяют болельщикам надежду. Сегодня «столичные» заблокировали 23 броска соперника и это второй лучший результат для команды в сезоне. «Кэпиталз» прервали девятиматчевую победную серию «Колорадо» и в хорошем настроении отправляются в Вегас. «Рыцари» еще борются за место в плей-офф, поэтому на легкую прогулку команде Питера Лавиолетта вряд ли приходится рассчитывать.