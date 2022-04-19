Овечкин снова забил! Он повторил ветеранский рекорд НХЛ
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Хэтэуэй — 14 (Ларссон, Шульц), 4:02 — 0:1. Ничушкин — 22 (Байрам, Макар), 17:05 — 1:1. Овечкин — 48 (бол., Кузнецов, Карлсон), 33:27 — 1:2. Лехконен — 16 (Штурм, Обе-Кубель), 48:13 — 2:2. Юханссон — 8 (Шири), 50:46 — 2:3.
Вратари: Кемпер (58:23) — Самсонов. Штраф: 4 — 6. Броски: 25 (11+4+10) — 27 (10+7+10).
Наши: Ничушкин (21.36/4/0) — Кузнецов (15.59/1/-1), Овечкин (15.31/4/-1), Орлов (21.53/2/+1).
19 апреля. Денвер. Ball Arena.
Матч между «Колорадо» и «Вашингтоном» стал центральной вывеской прошедшего игрового дня в НХЛ. Команды обеспечили себе место в плей-офф и в последних играх демонстрируют впечатляющую результативность. На прошлой неделе «Кэпиталз» забросили девять шайб «Филадельфии» и восемь «Монреалю», а «Эвеланш» девять раз поразили ворота «Лос-Анджелеса» и семь «Каролины». Тем не менее, в очном противостоянии такой голевой феерии болельщики не увидели.
Разумеется, главным фаворитом встречи по праву считались хозяева. На данный момент «Колорадо» со 116 очками занимает первое место в общей турнирной таблице чемпионата и продолжает обновлять клубный рекорд по количеству побед, установленный в чемпионском сезоне-2000/01. «Лавины» досрочно обеспечили себе первое место Западной конференции, а также гарантировали преимущество домашней площадки в плей-офф вплоть до возможного финала конференции. Даже отсутствие Назема Кадри и Габриэля Ландескога не мешает команде побеждать.
«Эвеланш» ожидаемо выдали мощный старт и гостям пришлось перетерпеть этот игровой отрезок. Место в воротах «Вашингтона» занял Илья Самсонов, который в своем последнем матче против «Торонто» пропустил четыре шайбы после 19 бросков и был заменен. Сегодня российский голкипер действовал гораздо увереннее и сделал несколько эффектных спасений. Несмотря на трудное начало, «Кэпиталз» забили первыми и на четвертой минуте встречи открыли счет. Джек Джонсон ошибся у борта и позволил убежать в атаку Гарнету Хатауэйю, забросившему 14-ю шайбу в сезоне.
Однако ждать ответа «Колорадо» долго не пришлось. Валерий Ничушкин проводил свой 400-й матч НХЛ и отметил юбилей голом. Еще до перерыва российский нападающий восстановил равновесие, классно бросив из-под защитника. Совсем недавно впервые за карьеру в лиге форвард перешел рубеж в 20 шайб, а сейчас на его счету 47 (22+25) очков в 57 матчах. Он набирает баллы в пяти играх подряд (3+4). Поучаствовал в голевой атаке и Кейл Макар, который с 83 очками побил клубный рекорд результативности за сезон, державшийся 30 лет.
В середине матча «Вашингтон» снова вышел вперед. Во втором периоде хозяева заметно просели в плане активности и Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в текущем чемпионате, реализовав большинство. Капитан «столичных» сравнялся с Теему Селянне, который на протяжении 15 лет оставался лидером НХЛ по голам для игроков в возрасте 36+ за один регулярный сезон. У Александра еще достаточно времени обойти легендарного финна по этому показателю и выбить заветный полтинник. В атаке поучаствовал Евгений Кузнецов, на счету которого уже 52 передачи в чемпионате.
Заключительная двадцатиминутка получилась довольно драматичной. Форвард «Колорадо» Арттури Лекхонен сравнял счет, но гол могли не засчитать. Главный тренер «Вашингтона» взял запрос на предмет помехи вратарю и такие основания у него вполне были. Однако судьи вынесли вердикт в пользу хозяев, а «Кэпиталз» вдобавок ко всему еще остались в меньшинстве. Казалось, что эмоциональный перевес теперь будет точно на стороне «Эвеланш», но гости снова удивили. Причем сделал это вернувшийся недавно в команду Маркус Юханссон. В последних 11 матчах в его активе всего два очка, но сегодня он принес своей команде победу.
До старта плей-офф остается две недели и «Вашингтон» попал туда в восьмой раз подряд. По-прежнему перспективы команды в Кубке Стэнли довольно туманны, но такие матчи вселяют болельщикам надежду. Сегодня «столичные» заблокировали 23 броска соперника и это второй лучший результат для команды в сезоне. «Кэпиталз» прервали девятиматчевую победную серию «Колорадо» и в хорошем настроении отправляются в Вегас. «Рыцари» еще борются за место в плей-офф, поэтому на легкую прогулку команде Питера Лавиолетта вряд ли приходится рассчитывать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|19.04
|03:00
|
Чикаго – Калгари
|2 : 5
|19.04
|04:00
|
Колорадо – Вашингтон
|2 : 3
|19.04
|05:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 2
|19.04
|05:00
|
Аризона – Каролина
|3 : 5
|19.04
|05:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|2 : 3
|19.04
|05:30
|
Ванкувер – Даллас
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19