"Эдмонтон" потерпел третье поражение кряду

"Каролина" выиграла у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Это третье подряд поражение "Ойлерз".

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Эдмонтон" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 16 (Ахо, Уильямс), 0:37 - 1:0. Драйзайтль - 34 (Кассиан), 1:32 - 1:1. Валлмарк - 7 (Терявяйнен, Ферланд), 2:16 - 2:1. Нидеррайтер - 17 (Ахо, Уильямс), 56:23 - 3:1.

Вратари: Макэлхинни - Коскинен (58:18).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 27 (9+5+13) - 41 (12+17+12).

Наши: Свечников (15.54/1/0) - -.

16 февраля. Роли. PNC Arena.