«Питтсбург» в результативном матче уступил «Эдмонтону», у Малкина ассист

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Эдмонтону» со счетом 3:6.

В составе «пингвинз» отличились Рикард Ракелл, Сидни Кросби и Брайан Раст, форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, по голу забили Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Нюджент-Хопкинс и Райан Маклауд.

После этого матча «Питтсбург» с 9 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 6 очками — на седьмой строчке Запада.